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Россия уступает Канаде две шайбы к 3-й минуте матча. Их забросили с интервалом в 20 секунд

Россия уступает Канаде две шайбы к 3-й минуте матча. Их забросили с интервалом в 20 секунд
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В эти минуты на Олимпийских играх-2022 в Пекине на стадионе «Укэсон» проходит матч между женскими хоккейными сборными Канады и России, однако игра, несмотря на проведенную предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят тесты на коронавирус от российской сборной.

К третьей минуте матча россиянки уступают со счётом 0:2. Обе шайбы Канада забросила на третьей минуте с интервалом в 20 секунд.

Напомним, обе команды вышли на матч в масках. Хоккеистки сборной Канады будут играть в масках до тех пор, пока не придут тесты на коронавирус от российской сборной.

Напомним, в прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.

Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.

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