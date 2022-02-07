Мужская сборная России вышла на тренировку на льду. Плотников и Анисимов – в Пекине

Мужская сборная России по хоккею вышла на полноценную тренировку на льду, сообщает журналист Стефан Вино в «Твиттере». Ранее россияне отменили воскресную тренировку, занимались только запасные игроки.

Сообщается, что в Пекин прибыли форварды Артём Анисимов и Сергей Плотников. Они прилетели позднее из-за положительного теста на коронавирус перед вылетом основной команды в столицу Китая.

По информации журналиста, Артём Анисимов проводит тренировку на льду вместе с командой.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.



Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).