Хоккеистка сборной России: поведение канадок не удивило! Спасибо, что вообще дали сыграть

Форвард женской сборной России Александра Вафина в первом перерыве матча с Канадой прокомментировала инцидент с задержкой игры из-за отказа канадок играть до получения результатов теста на коронавиурс российской сборной.

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Всё, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило!



Каково играть в масках? Да, непривычно, но я ещё раз повторюсь, что сейчас такая ситуация. Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть, как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч», – сказала Вафина в эфире «Матч ТВ».