Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв: в маске ходить тяжело, а бегать тем более. Играть вообще не пробовал

Шипачёв: в маске ходить тяжело, а бегать тем более. Играть вообще не пробовал
Комментарии

Капитан сборной России Вадим Шипачёв ответил на вопрос о том, что хоккеистов могут обязать проводить матчи в масках, как сейчас играют женские сборные России и Канады.

«Не слышал о том, что всех могут заставить играть в масках. В маске ходить тяжело, а бегать тем более. Играть вообще не пробовал.

У нас ещё есть два дня до матча со швейцарцами — готовимся. Что думаю об ударном звене с Гусевым и Григоренко? У нас четыре ударных звена. Плотников и Анисимов прилетели, сдали тесты и уже тренируются. Сейчас они в зале, а вечером выйдут на лёд», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Новость по теме
Мужская сборная России вышла на тренировку на льду. Плотников и Анисимов – в Пекине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022