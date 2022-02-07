Шипачёв: в маске ходить тяжело, а бегать тем более. Играть вообще не пробовал

Капитан сборной России Вадим Шипачёв ответил на вопрос о том, что хоккеистов могут обязать проводить матчи в масках, как сейчас играют женские сборные России и Канады.
«Не слышал о том, что всех могут заставить играть в масках. В маске ходить тяжело, а бегать тем более. Играть вообще не пробовал.
У нас ещё есть два дня до матча со швейцарцами — готовимся. Что думаю об ударном звене с Гусевым и Григоренко? У нас четыре ударных звена. Плотников и Анисимов прилетели, сдали тесты и уже тренируются. Сейчас они в зале, а вечером выйдут на лёд», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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