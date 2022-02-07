Галиев: не расстроился, что меня убрали от Шипачёва. Грицюк и Семёнов — отличные парни

Нападающий сборной России Станислав Галиев поделился мнением о новых партнёрах по звену, а также о том, что его убрали от одноклубника Вадима Шипачёва.

«Мы приехали сюда за золотыми медалями и больше не за чем другим. Шипачев — наш капитан и лидер. Он лидер КХЛ, может создать момент из ничего. Не расстроился, что меня убрали от Шипачёва. Грицюк и Семёнов — отличные парни. Грицюк очень скоростной, Семёнов — такой с душой, цепляется за все шайбы. Думаю, у нас должно все получится.

У нас все могут друг другу подсказывать, даже Грицюк может дать совет. В этом плане у нас очень сплоченная команда», – передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.



Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).