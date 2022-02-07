Яковлев – о матче женских сборных России и Канады в масках: это абсурд

Защитник сборной России Егор Яковлев поделился мнением о том, что женская сборная проводила матч с командой Канады в медицинских масках.
«Мне кажется, это практически нереально. Я сейчас стою перед вами (журналистами. – Прим. «Чемпионата») после тренировки, и мне тяжело дышать через маску, хотя я тренировался без неё. Мне кажется, это абсурд», – сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» состоялся матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов российской сборной на коронавирус. Матч завершился поражением российских хоккеисток со счётом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).
Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.
Позднее стало известно, что перед матчем одну из хоккеисток канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.
- 7 февраля 2022
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