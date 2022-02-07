Фетисов поддержал решение провести матч Россия — Канада в медицинских масках

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение провести матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Канады в медицинских масках.
«Конечно, в масках неудобно бегать. Но болеть никто не хочет. Не так важно, кто играет: Россия, Канада, Финляндия или кто-то ещё. Если в команде есть проблемы, то все хотят обезопаситься. Переносить матч было некуда, всё расписано. Сыграли же. Никто не умер слава богу», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.
Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.
- 7 февраля 2022
-
11:48
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:31
-
11:29
-
11:26
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
10:51
-
10:44
-
10:32
-
10:18
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
08:59
-
08:54
-
08:48
-
08:44
-
08:41
-
08:24
-
08:20
-
08:16