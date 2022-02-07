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Фетисов поддержал решение провести матч Россия — Канада в медицинских масках

Фетисов поддержал решение провести матч Россия — Канада в медицинских масках
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение провести матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Канады в медицинских масках.

«Конечно, в масках неудобно бегать. Но болеть никто не хочет. Не так важно, кто играет: Россия, Канада, Финляндия или кто-то ещё. Если в команде есть проблемы, то все хотят обезопаситься. Переносить матч было некуда, всё расписано. Сыграли же. Никто не умер слава богу», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.

Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

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