Защитник женской сборной России рассказала, насколько тяжело играть в медицинской маске

Защитник женской сборной России Анна Шибанова рассказала об игре в масках во встрече со сборной Канады.

«Непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы в масках. Странная ситуация. Думали, что они выйдут, а они не выходили. Я не знаю на счёт «технаря». Насколько я поняла, в связи с пандемии организаторы сами принимают решения. Даже двух минут канадкам не дали. Просто вот такие непонятные решения. Мы не поняли.

Я не знаю, как бы было, если бы вместо канадок были чешки. Мы посидели и подумали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Ничего страшного, в равных условиях, канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли.

Проблема была в том, что наши результаты ПЦР не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках, мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как не придут наши тесты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше.

Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену, оттягиваешь, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были не готовы к такого количеству тестов, не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в маску — мы вышли», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.