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ФХР опубликовала заявление о задержке матча женских сборных России и Канады на ОИ-2022

ФХР опубликовала заявление о задержке матча женских сборных России и Канады на ОИ-2022
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Федерация хоккея России опубликовала заявление о задержке матча женской сборной России с командой Канады на Олимпиаде.

«Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию.

Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных.

Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды ОКР узнали о нём на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лёд. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку.

Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.

По истечении второго периода результаты тестирования поступили организаторам матча в стопроцентном объёме, после чего ИИХФ предложила сборным провести третий период без масок. Выбор о продолжении встречи в масках либо без было делегировано обеим сборным. Команда ОКР предпочла выйти на лёд без масок, а канадская сборная доиграла встречу в средствах индивидуальной защиты», – написано в заявлении на сайте ФХР.

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