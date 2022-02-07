ФХР опубликовала заявление о задержке матча женских сборных России и Канады на ОИ-2022

Федерация хоккея России опубликовала заявление о задержке матча женской сборной России с командой Канады на Олимпиаде.



«Решение о переносе начала встречи принято руководством Международной федерации хоккея и было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирусную инфекцию.



Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных.



Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды ОКР узнали о нём на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лёд. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку.



Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с ИИХФ применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках.



По истечении второго периода результаты тестирования поступили организаторам матча в стопроцентном объёме, после чего ИИХФ предложила сборным провести третий период без масок. Выбор о продолжении встречи в масках либо без было делегировано обеим сборным. Команда ОКР предпочла выйти на лёд без масок, а канадская сборная доиграла встречу в средствах индивидуальной защиты», – написано в заявлении на сайте ФХР.