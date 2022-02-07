Вратарь сборной России Сорокина: возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок

Голкипер женской сборной России Мария Сорокина прокомментировала решение проводить матч с Канадой в медицинских масках.

«Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они — нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лёд стало ясно, что что-то идёт не так. Мы — спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать. Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. Третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры.



Знали ли мы про новые правила? Обычно такое доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает? Ещё неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдёт в историю», – передаёт слова Сорокиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.