Тренер женской сборной Канады: после раскатки узнали о возможном переносе матча

Главный тренер сборной Канады Трой Райан рассказал о решении проводить матч с Россией в медицинских масках.

«Мы получили информацию, что обсуждается вопрос о переносе матча. Моей задачей было сказать команде об этом и о том, что после этого можно будет размяться. После того, как мы вышли на лёд, нам дали знать, что обе команды согласились быть в масках. Я быстро сообщил об этом девочкам, и они надели маски.

Не знаю, кто решал этот вопрос – МОК или ИИХФ. Мы в это время фокусировались на своих игроках. Наша команда подстроилась к ситуации, наш тренер по физподготовке подготовил их, провёл небольшую разминку.

Не надо отдавать нам должное за то, что до этого мы иногда тренировались в масках. Мы делали это не для того, чтобы подготовиться к подобной ситуации, а ради здоровья и безопасности. Когда у нас были какие-то сомнения, мы всегда надевали маски, чтобы не нарушать тренировочный процесс. Если мы были вынуждены тренироваться в масках на льду или на земле, то всегда делали это. Сейчас получается, что мы вроде как поступали умно, что тренировались в масках.

Узнали о возможном переносе после раскатки, события развивались очень быстро. У меня не было никакой информации, мне просто сказали, что игру задержат. Информацию мы получали из ленты «Твиттера». Я ненадолго вышел, просто чтобы сказать судьям, о чём мне известно, спросить, есть ли у них какая-то информация. Следующий разговор был уже о масках.

Не знал, у кого проблемы с тестами – у нас или у России, знал только, что матч отложен. У Эмили Кларк был сомнительный тест, мы решили снять её с матча ради безопасности. Про неё мы узнали уже после того, как матч отложили и после того, как решили по маскам. В перерывах мы маски не снимали.

О переносе мне сказала Джина Кингсбери (генеральный менеджер женской сборной Канады). Судьям я ничего не говорил, просто вышел поговорить, когда увидел, что судьи и команда ROC на льду. Просто хотел сообщить им новости и узнать, есть ли у них какая-то информация. Сказал им: «Слышал, матч отложат». Они сказали, что слышали то же самое. Не было никакой информации о том, что матч может не состояться — только о переносе», – передаёт слова Райана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.