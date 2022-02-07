Заявленная на матч с Россией Кларк получила сомнительный тест. Она не выходила на лёд

Сегодня, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов российской сборной на коронавирус.
Спустя час обе команды вышли на игру в медицинских масках. После второго периода россиянки получили результаты своих тестов на коронавирус и на третий игровой отрезок вышли без масок. Маски сняли и судьи, а канадки остались доигрывать весь матч в них.
Позднее появилась информация о сдавшей положительный тест на коронавирус хоккеистки сборной Канады, которая была отправлена в гостиницу. После матча главный тренер канадской команды рассказал о сомнительном результате теста Эмили Кларк, которая была в заявочном протоколе. Хоккеиста не провела на льду ни одной смены.
- 7 февраля 2022
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