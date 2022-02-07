Терещенко: опытный Вудкрофт? Я бы посмеялся над опытным, как он наигрывает молодых

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился ожиданиями от матча со СКА в первом раунде плей-офф.
«Будет ли минчанам сложнее обыграть СКА, чем в прошлом году? Сложно сказать, тем более пауза большая, больше месяца. Всё зависит от тренерского штаба. Как они подведут команду, в каком она будет состоянии, ну и, конечно, организация игры. Важно кто лучше подготовится и подойдёт в оптимальной форме именно к этому короткому отрезку.
Будет ли у минчан преимущество в тренерской линии, ведь «Динамо» возглавляет опытный Крэйг Вудкрофт? Я бы посмеялся над опытным Крэйгом Вудкрофтом, как он наигрывает молодых. Ну и что? И никого… Опять иностранцев набрал полную колоду и играет ими. Вот посмотрим, как эти легионеры сыграют в плей-офф! Что касается Ротенберга, то он учился на тренера. Здесь говорить то, что плохо это или хорошо неправильно. Насколько я понимаю он уже давно руководит командой, только сейчас стал делать это официально. Посмотрим, как всё будет», – цитирует Терещенко «Белорусский хоккей».
- 7 февраля 2022
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