Фазель: не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о матче женских сборных России и Канады, в котором хоккеистки играли в масках.
«Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не понимаю, что происходит на самом деле. Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Я не представляю, как можно в контактном виде спорта играть в масках. Это просто невозможно», – цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».
Обе команды начали матч в масках, а на третий период россиянки и судьи вышли без медицинских масок. Канадки же провели в них всю встречу.
Позднее стало известно, что перед матчем хоккеистку канадской сборной отправили в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.
- 7 февраля 2022
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