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Расторгнувший контракт с «Амуром» Слепец продолжит карьеру в финском «Кярпяте»

Расторгнувший контракт с «Амуром» Слепец продолжит карьеру в финском «Кярпяте»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Слепец, расторгнувший контракт с «Амуром», продолжит карьеру в финском чемпионате за «Кярпят».

В текущем сезоне Слепец провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал очки за результативность. Также форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Сокол» – сыграл пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Локомотив», «Буран», рижское «Динамо», и «Нефтяник». За хабаровчан игрок проводил первый сезон.

Напомним, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. «Амур» не попал в число команд-участниц плей-офф.

«Кярпят» занимает четвёртое место в таблице финского чемпионата, отставая о лидера на 10 очков.

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