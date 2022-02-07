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Женская сборная Дании сенсационно обыграла Чехию на Олимпиаде-2022

Женская сборная Дании сенсационно обыграла Чехию на Олимпиаде-2022
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Сегодня, 7 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» встречались сборные Дании и Чехии в рамках матча женского олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась победой датской сборной со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

По ходу матча датчанки дважды отыгрывались в счёте, но всё равно одержали победу. В составе Дании шайбы забросили Йозефин Якобсен, Мишель Вейс и Сильке Глуд. У Чехии отличились Анета Тейралова и Катержина Мразова.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
07 февраля 2022, понедельник. 11:40 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Чехия
0:1 Тейралова (Кршижова) – 05:48' (5x5)   1:1 Якобсен – 09:14' (5x5)   1:2 Мразова (Радова, Ванишова) – 23:01' (5x5)   2:2 Вейс – 24:28' (5x5)   3:2 Глуд (Якобсен, Йенсен) – 40:49' (5x4)

Напомним, датчанки проиграли первые два матча, уступив Китаю (1:3) и Японии (2:6). Чешки выиграли с одинаковым счётом 3:1 у Китая и Швеции.

В следующем матче Дания сыграет со Швецией 8 февраля, Чехия встретится с Японией в тот же день. Эти игры станут для команд последними на групповом этапе.

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