Президент ИИХФ объяснил, почему матч женских сборных России и Канады проходил в масках
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию, связанную с проведением матча между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде-2022 (1:6).
«Канадки вышли поздно на лёд из-за последнего результата теста российской команды. Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках.
Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты отрицательные. Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится», – цитирует Тардифа ТАСС.
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