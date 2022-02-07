Президент ИИХФ объяснил, почему матч женских сборных России и Канады проходил в масках

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию, связанную с проведением матча между женскими сборными России и Канады на Олимпиаде-2022 (1:6).



«Канадки вышли поздно на лёд из-за последнего результата теста российской команды. Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках.



Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты отрицательные. Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится», – цитирует Тардифа ТАСС.