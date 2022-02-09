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Россия – Швейцария на ОИ-2022: прямая трансляция – на «России 1»

Россия – Швейцария на ОИ-2022: прямая трансляция – на «России 1»
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Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится первый матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1».

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир откроет именно этот матч.

На предыдущей Олимпиаде россияне завоевали золото. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B. Помимо матча со Швейцарией, россиян ждут встречи с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Капитаном команды назначен форвард Вадим Шипачёв. Его ассистентами стали Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

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