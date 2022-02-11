Россия — Дания на ОИ-2022: прямая трансляция — на Первом канале

Сегодня, 11 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоится второй матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Дании. Встреча начнётся в 7:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эту встречу в прямом эфире покажет Первый канал.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начался 9 февраля матчем Россия – Швейцария.



Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B и, помимо матча со Швейцарией и Данией, россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля).



Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C: Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.



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