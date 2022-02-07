Анисимов: неважно, в запасе ты или нет на Олимпиаде. Просто делаешь всё возможное

Нападающий сборной России по хоккею Артём Анисимов рассказал о самочувствии по прилёте в Пекин на Олимпийские игры, а также прокомментировал роль в команде.



«Я здоров, всё хорошо, готовлюсь к Олимпиаде, антисептиком ничего не брызгаю. История началась с того, что я заболел ковидом 10 января, две недели прошло, тесты были то плюс, то минус. Команда решила меня не брать, потому что в Пекине мог снова вылезти положительный, и всё могло закончиться плачевно. Можно было оказаться и в больнице, и так далее. Решили перестраховаться и оставить меня на дополнительное время в Москве. Было всё отрицательно, и вот прилетели с Сергеем (Плотниковым). В Новогорске тренировались вдвоём с тренером по физподготовке.



Это Олимпийские игры, неважно, в запасном ты составе или нет. Ты просто готовишься и делаешь всё возможное. Все решения принимает тренерский штаб. В Новогорске тренировался со многими партнёрами, уже не помню с кем, уже столько историй случилось: тестирование, дорога до Китая, катавасия.



Женский хоккей сегодня не смотрел, я прилетел в 7 утра и лёг спать. Боюсь, конечно, что заставят в масках играть. Но ведь маска может как-то оборваться, оторваться. Мне и сейчас в маске тяжело дышать. Если бы не эти правила, я бы без маски стоял.



В Новогорске я играл в центре. Тренерский штаб лично со мной не общался. Все ребята, которые в команде, заслуживают места в составе, и неважно, с опытом ты или без. Это главный турнир четырёхлетия. Если ты сюда попал, то значит, достоин.



Болельщикам могу сказать: поддерживайте нас, болейте, получайте удовольствие от Олимпийских игр. Это такое событие, где собираются все лучшие атлеты из разных видов спорта. Ты просто переживаешь за всех наших русских спортсменов. Мы вот летели из Красноярска в Пекин с бобслеистами, фристайлистами из Ярославля; там, как понял, две семьи. Я так много узнал. Это очень интересно. Олимпийские игры должно быть единением народа, чтобы приносить людям праздник.



Я бы сходил на все виды спорта, которые никогда не видел вживую. Сходил бы с удовольствием на фигурное катание, кёрлинг, шорт-трек, потому что они все тут рядом.



Из Москвы в Красноярск был обычный рейс. Летели просто в масках, без экрана», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.