Кравец: в ситуации, когда «Амур» от плей-офф отделяет 2 очка, трудно сказать себе «стоп»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги досрочно завершившегося регулярного чемпионата КХЛ для хабаровского клуба.



«Для «Амура» сезон завершён, как его оценю? Во-первых, формально сезон ещё не завершён. Да, есть проект о финише регулярного чемпионата, но официально всё решает Совет директоров КХЛ, который ещё не состоялся.



Во-вторых, эмоционально тяжело подводить итоги чемпионата. «Амур» находится в кубковой гонке, от восьмого места в конференции команду отделяют два очка. В такой ситуации, когда ещё можно побороться, трудно сказать и себе, и команде — «стоп».



Наш тренерский штаб начал работу после седьмого тура, команда выдерживала 50-процентный график набора очков. Если бы и в первых семи матчах удалось бы набрать какие-то очки, то остановка чемпионата уже не отняла бы у нас надежду, мы чувствовали бы себя комфортно, в кубковой зоне.



Но в любом случае никаких «если бы» профессиональный хоккей не терпит. Мы качественно отыграли против команд Западной конференции, отняли очки у многих лидеров Запада — ЦСКА, «Йокерита» и так далее. Однако кубковые баллы были потеряны именно в стыковых встречах на Востоке — «Сибирью», с «Барысом», «Адмиралом». Вот где наш главный резерв, который, увы, не использовали.



«Амур» опередил «Автомобилист» — олигарха Восточной конференции? Десятое место Екатеринбурга — один из главных сюрпризов чемпионата, учитывая и кадровые возможности «Автомобилиста», и финансовые. Мы разделили с этим соперником очки, сыграли — 3:0 и 1:4, было видно, что потенциал у Екатеринбурга очень серьёзный.



Кстати, в таблицу сегодня без калькулятора не нужно заглядывать. Да, по количеству очков мы выше «Автомобилиста», но по проценту — ниже. Так что всё относительно.



Понравилось работать на Дальнем Востоке? Да, здесь комфортно. Безусловно, перелёты — это особый фактор, но он больше сказывается на игроках, чем на тренерах, мы ко всему привыкли.



Понравился и сам Хабаровск, «Платинум Арена», болельщики. Они очень тонко понимают хоккей, при этом требовательные — особенно к домашнему результату. Безусловно, пандемия сказалась на нашем общении, но всё равно впечатления хорошие.



Контракт нашего тренерского штаба истекает 30 апреля, работа проделана большая — со всеми плюсами и минусами, хотелось бы её продолжить», — приводит слова Кравеца Russia-Hockey.ru.