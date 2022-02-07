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Женская сборная Канады выпустила обращение по поводу ситуации в матче с Россией на ОИ-2022

Женская сборная Канады выпустила обращение по поводу ситуации в матче с Россией на ОИ-2022
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Женская сборная Канады выступила с обращением по поводу задержки матча с Россией (6:1) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Имея ограниченную информацию, наша команда пришла к соглашению отложить начало сегодняшней игры с Россией. Задержка составила около часа. Далее было решено, что из соображений безопасности все участники матча будут носить маски во время игры.

Перед третьим периодом обе команды получили необходимые отрицательные результаты теста на ковид, им была предоставлена возможность снять маски, но канадские хоккеистки предпочли закончить игру в них.

Эмили Кларк дала неубедительный результат теста на коронавирус перед игрой, и, поскольку здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала обеих команд были главным приоритетом, она покинула арену, чтобы изолироваться и дождаться дополнительного теста», — приводит заявление в «твиттере» журналист Стив Эллис.

Также отмечается, что у канадской хоккеистки Эмили Кларк тест показал отсутствие ковида.

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