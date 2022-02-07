Женская сборная Швейцарии по хоккею сенсационно обыграла Финляндию на Олимпийских играх

Женская сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в рамках группового этапа на Олимпийских играх 2022 в Пекине со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лара Кристен, Доминик Рюэгг и Лара Штальдер. У финок отличились Нелли Лайтинен и Элиза Холопайнен.
Сборная Швейцарии провела все четыре матча на групповом этапе, одержав одну победу, уступив в трёх встречах и набрав три очка. Сборная Финляндии провела три игры и уступила во всех.
В следующем матче финские хоккеистки сыграют с командой России (8 февраля, 16:10 мск).
В параллельном матче сборная Швеции переиграла Китай со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). У шведок отметились Фелиция Винкер-Зенкевич и Йозефин Бувенг, единственную шайбу в составе китайской команды забросила Мулань Кан.
- 7 февраля 2022
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