Женская сборная Швейцарии по хоккею сенсационно обыграла Финляндию на Олимпийских играх

Женская сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в рамках группового этапа на Олимпийских играх 2022 в Пекине со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лара Кристен, Доминик Рюэгг и Лара Штальдер. У финок отличились Нелли Лайтинен и Элиза Холопайнен.



Сборная Швейцарии провела все четыре матча на групповом этапе, одержав одну победу, уступив в трёх встречах и набрав три очка. Сборная Финляндии провела три игры и уступила во всех.



В следующем матче финские хоккеистки сыграют с командой России (8 февраля, 16:10 мск).

В параллельном матче сборная Швеции переиграла Китай со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). У шведок отметились Фелиция Винкер-Зенкевич и Йозефин Бувенг, единственную шайбу в составе китайской команды забросила Мулань Кан.