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Женская сборная Швейцарии по хоккею сенсационно обыграла Финляндию на Олимпийских играх

Женская сборная Швейцарии по хоккею сенсационно обыграла Финляндию на Олимпийских играх
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Женская сборная Швейцарии одержала победу над командой Финляндии в рамках группового этапа на Олимпийских играх 2022 в Пекине со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лара Кристен, Доминик Рюэгг и Лара Штальдер. У финок отличились Нелли Лайтинен и Элиза Холопайнен.

Сборная Швейцарии провела все четыре матча на групповом этапе, одержав одну победу, уступив в трёх встречах и набрав три очка. Сборная Финляндии провела три игры и уступила во всех.

В следующем матче финские хоккеистки сыграют с командой России (8 февраля, 16:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
07 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Финляндия
1:0 Кристен (Мюллер, Штальдер) – 11:52' (5x3)   1:1 Лайтинен (Саволайнен, Туоминен) – 27:49' (5x4)   2:1 Рюэгг (Мюллер, Леман) – 30:00' (5x4)   3:1 Штальдер (Мюллер, Зигрист) – 41:21' (5x5)   3:2 Холопайнен (Вайникка, Тулус) – 50:11' (5x5)

В параллельном матче сборная Швеции переиграла Китай со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). У шведок отметились Фелиция Винкер-Зенкевич и Йозефин Бувенг, единственную шайбу в составе китайской команды забросила Мулань Кан.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
07 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
Китай
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Кан (Линь) – 05:16' (5x5)   1:1 Винкер-Зенкевич – 25:14' (бул)   1:2 Бувенг (Нюлен-Перссон, Ваксин) – 26:39' (5x5)
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