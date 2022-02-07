С кем женская сборная России может сыграть в 1/4 финала ОИ-2022? Все турнирные расклады

В Пекине (Китай) продолжается женский хоккейный турнир в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года.



Сборная России на предварительном этапе выступает в группе А вместе с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии. Подопечные Евгения Бобарико ранее обыграли швейцарок (5:2) и уступили американской (0:5) и канадской (1:6) сборным.



В последнем матче на групповом этапе Россия сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдёт завтра, 8 февраля. Начало — в 16:10 мск.



В случае победы над финками сборная России займёт третье место в группе, набрав шесть очков. В таком случае в 1/4 финала россиянки сыграют с победителем группы В, который определится во встрече между сборными Японии и Чехии (8 февраля, 11:40 мск).



Если российская команда уступит в очной встрече Финляндии с разницей в три и более шайбы, то окажется на четвёртом месте в группе А и сыграет в 1/4 финала со Швейцарией.



В случае, если Россия проиграет с разницей в два гола, то будут рассчитываться заброшенные шайбы в матчах между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией. Минимальная победа Финляндии позволит России остаться на третьей строчке.

Согласно регламенту проведения соревнований, 10 женских команд разделены на две группы, в каждой из которых находятся по пять сборных. В плей-офф выходят все пять команд из группы A и три лучшие сборные из группы B, после чего начинаются матчи на вылет.

В четвертьфиналах победитель группы A встретится с третьей командой из группы B, вторая команда из группы A сыграет со второй командой из группы B, а третья команда из группы A сыграет с победителем группы B. В ещё одном четвертьфинале между собой сыграют команды, занявшие четвёртое и пятое места в группе A.