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Малкин попал в коронавирусный протокол «Питтсбурга»

Малкин попал в коронавирусный протокол «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Сообщается, что «пингвины» отозвали из фарм-клуба «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз» нападающих Майкла Чапута и Валттери Пуустинена.

В текущем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 12 матчах, забросив пять шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности "-4". Он пропустил начало сезона из-за восстановления после операции на колене.

«Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Майка Салливана сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» (9 февраля, 3:00 мск).

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