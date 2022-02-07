Малкин попал в коронавирусный протокол «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Сообщается, что «пингвины» отозвали из фарм-клуба «Уилкс-Барре / Скрэнтон Пингвинз» нападающих Майкла Чапута и Валттери Пуустинена.
В текущем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 12 матчах, забросив пять шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности "-4". Он пропустил начало сезона из-за восстановления после операции на колене.
«Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Майка Салливана сыграют в гостях с «Бостон Брюинз» (9 февраля, 3:00 мск).
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