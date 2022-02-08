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Расписание заключительного дня группового раунда женского хоккейного турнира на Олимпиаде

Расписание заключительного дня группового раунда женского хоккейного турнира на Олимпиаде
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Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоится заключительный игровой день группового этапа женского хоккейного турнира. Свои матчи проведут восемь команд.

Расписание заключительного дня группового раунда:

07:10 мск – США – Канада;

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
08 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
США
Не начался
Канада

11:40 мск – Япония – Чехия;

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
08 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Япония
Не начался
Чехия

16:10 мск – Финляндия – Россия;

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
08 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Финляндия
Не начался
Россия

16:10 мск – Швеция – Дания;

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
08 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Швеция
Не начался
Дания

Напомним, сборная России в случае победы или поражения с минимальным счётом займёт третье место в группе А и сыграет в четвертьфинале с победителем матча между Чехией и Японией. В случае поражения в три шайбы россиянки окажутся на четвёртой строчке и в 1/4 встретятся со Швейцарией.

Турнирная таблица ОИ-2022 (ж)

Если подопечные Евгения Бобарико уступят с разницей в два гола, то будет рассчитана разница между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией.

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