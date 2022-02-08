Расписание заключительного дня группового раунда женского хоккейного турнира на Олимпиаде

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоится заключительный игровой день группового этапа женского хоккейного турнира. Свои матчи проведут восемь команд.

Расписание заключительного дня группового раунда:

07:10 мск – США – Канада;

11:40 мск – Япония – Чехия;

16:10 мск – Финляндия – Россия;

16:10 мск – Швеция – Дания;

Напомним, сборная России в случае победы или поражения с минимальным счётом займёт третье место в группе А и сыграет в четвертьфинале с победителем матча между Чехией и Японией. В случае поражения в три шайбы россиянки окажутся на четвёртой строчке и в 1/4 встретятся со Швейцарией.

Если подопечные Евгения Бобарико уступят с разницей в два гола, то будет рассчитана разница между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией.