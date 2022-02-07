Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Сегодня, 7 февраля, прошёл пятый игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России уступила команде Канады со счётом 1:6. Отметим, что два периода российские хоккеистки провели в масках из-за проблем с получением результатов ПЦР-теста. Это поражение стало вторым для подопечных Евгения Бобарико на турнире.
Сборная Дании одержала первую победу на Олимпиаде, переиграв чешскую команду со счётом 3:2.
Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Финляндию (3:2). Победа в последнем туре над финками обеспечит третье место в группе А для России.
Сборная Швеции переиграла хозяев турнира — Китай (2:1). Эта победа стала первой для шведских хоккеисток на Играх.
В группе А девять баллов после трёх встреч имеют сборная США и Канады, с тремя очками за три матча замыкает тройку сборная России. Также три балла имеет команда Швейцарии, у сборной Финляндии (3 матча) — 0 очков.
В группе В семь баллов после трёх игр заработала сборная Японии, Чехия набрала шесть баллов после трёх матчей, третий — Китай с пятью баллами за 4 игры. Сборные Швеции и Дании, сыгравшие на Олимпиаде по три матча, заработали по три очка.
- 7 февраля 2022
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