Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022

Турнирная таблица и результаты игрового дня на женском хоккейном турнире ОИ-2022
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, прошёл пятый игровой день женского хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России уступила команде Канады со счётом 1:6. Отметим, что два периода российские хоккеистки провели в масках из-за проблем с получением результатов ПЦР-теста. Это поражение стало вторым для подопечных Евгения Бобарико на турнире.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
07 февраля 2022, понедельник. 08:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 6
Канада
0:1 Нурс – 02:09' (5x5)   0:2 Филье (Фаст, Ли Рэттрей) – 02:29' (5x5)   0:3 Ли Рэттрей (Спунер, Нурс) – 27:45' (5x4)   0:4 Эмброуз (Джонстон, Стейси) – 30:29' (5x5)   1:4 Шохина (Вафина) – 37:21' (5x5)   1:5 Джонстон (Дженнер, Пулен) – 40:39' (5x4)   1:6 Пулен (Дженнер, Эмброуз, Пулен) – 45:50' (5x4)

Сборная Дании одержала первую победу на Олимпиаде, переиграв чешскую команду со счётом 3:2.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
07 февраля 2022, понедельник. 11:40 МСК
Дания
Окончен
3 : 2
Чехия
0:1 Тейралова (Кршижова) – 05:48' (5x5)   1:1 Якобсен – 09:14' (5x5)   1:2 Мразова (Радова, Ванишова) – 23:01' (5x5)   2:2 Вейс – 24:28' (5x5)   3:2 Глуд (Якобсен, Йенсен) – 40:49' (5x4)

Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Финляндию (3:2). Победа в последнем туре над финками обеспечит третье место в группе А для России.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
07 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 2
Финляндия
1:0 Кристен (Мюллер, Штальдер) – 11:52' (5x3)   1:1 Лайтинен (Саволайнен, Туоминен) – 27:49' (5x4)   2:1 Рюэгг (Мюллер, Леман) – 30:00' (5x4)   3:1 Штальдер (Мюллер, Зигрист) – 41:21' (5x5)   3:2 Холопайнен (Вайникка, Тулус) – 50:11' (5x5)

Сборная Швеции переиграла хозяев турнира — Китай (2:1). Эта победа стала первой для шведских хоккеисток на Играх.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
07 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК
Китай
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Кан (Линь) – 05:16' (5x5)   1:1 Винкер-Зенкевич – 25:14' (бул)   1:2 Бувенг (Нюлен-Перссон, Ваксин) – 26:39' (5x5)

В группе А девять баллов после трёх встреч имеют сборная США и Канады, с тремя очками за три матча замыкает тройку сборная России. Также три балла имеет команда Швейцарии, у сборной Финляндии (3 матча) — 0 очков.

В группе В семь баллов после трёх игр заработала сборная Японии, Чехия набрала шесть баллов после трёх матчей, третий — Китай с пятью баллами за 4 игры. Сборные Швеции и Дании, сыгравшие на Олимпиаде по три матча, заработали по три очка.

Турнирная таблица ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022