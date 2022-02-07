Хартли — о Матче звёзд «Авангарда»: мы вышли на лёд большой семьёй. Дети — будущее клуба

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал прошедший на Красной площади Матч звёзд клуба, а также паузу на 1,5 месяца в Континентальной хоккейной лиге.



«Я считаю, что это по-настоящему исторический момент для омского «Авангарда». Все мы прекрасно помним нашу историю, когда четыре года назад мы оказались без арены и нам пришлось переезжать в Балашиху. Сейчас мы находимся в самом центре столицы и катаемся на Красной площади. Это просто невероятно. Когда я был ребёнком, учительница просила нарисовать место, которое мы бы хотели посетить. Кто-то рисовал горы, кто-то какие-то здания. А я рисовал Храм Василия Блаженного. Сейчас вижу его воочию — я приезжаю четыре года сюда вместе со своей женой. Для меня видеть это — нечто особенное.



Насколько такие мероприятия важны для внутреннего духа команды? Это очень важно. В том числе для того, чтобы немного сбить этот монотонный ритм, когда у нас тренировка, отдых, игры. Плюс сейчас мы не играем, а игроки привыкли к тому, что игра следует за игрой, тренировка за тренировкой. Такие мероприятия разбавляют эту атмосферу. Это очень здорово, очень помогает.



Сегодня почувствовал себя ребёнком, испытал счастливые моменты. Я сюда уже приезжал и выходил на лёд два года назад в новогодние праздники. Но быть сегодня здесь со своей командой – это особые ощущения.



Какие впечатления от работы с детьми, которые сегодня участвовали в матче? Сегодня на лёд вышла вся семья «Авангарда». Здесь были легенды нашего клуба, болельщики, команда текущего года, дети. Это крайне важно. Взять, например, Никитина, Курьянова – они протаптывали нам дорогу. Если бы не они, меня бы здесь не было. Ребята – это наше будущее. Мы сегодня одной большой семьёй вышли на лёд и здорово провели время.



Была ли когда-нибудь в жизни пауза 1,5 месяца в чемпионате, да ещё и сразу перед плей-офф? Такое у меня в тренерской карьере впервые с 1997 года. Здесь не мы принимаем решения, мы являемся частью лиги, и мы следуем тем решениям, которые принимаются. Понятно, что-то может кому-то не нравиться, но здесь все в равных условиях. Мы готовимся максимально для того, чтобы показать себя наилучшим образом. Когда мы попадём в плей-офф, тогда уже будем стараться там», — цитирует Хартли официальный сайт клуба.