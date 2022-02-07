К. Хьюз попал в ковид-протокол «Ванкувера». Ранее положительный тест сдал его брат Джек

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз был включён в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



В текущем регулярном чемпионате 22-летний хоккеист принял участие в 45 матчах, набрав 34 (2+32) очка при показателе полезности «+10».



Отметим, что накануне в коронавирусный протокол попал его брат, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. Ранее хоккеист «дьяволов» принял участие в Матче звёзд НХЛ в конкурсе на самый красивый буллит.



«Ванкувер» в настоящий момент располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 46 проведённых матчей. В следующем матче подопечные Брюса Будро сыграют дома с «Аризоной Койотс» (9 февраля, 6:00 мск).