«Вашингтон» вызвал голкипера из фарм-клуба. На его счету один матч в текущем сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал в основной состав из АХЛ голкипера Феникса Копли, сообщает официальный сайт столичного клуба.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги на счету 30-летнего вратаря один проведённый матч (3 февраля, «Эдмонтон Ойлерз», 3:5), в котором он отразил 95,5% бросков.
Копли выступает за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге — «Херши Бирс». На его счету 22 матча в текущем сезоне АХЛ, в которых он отразил 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,43.
Всего Копли провёл 30 матчей в НХЛ за «Вашингтон» и «Сент-Луис». «Кэпиталз» занимают в настоящий момент седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 47 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс» (9 февраля, 3:00 мск).
- 7 февраля 2022
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