«Чикаго» в ноябре 2021 года уволил тренера фарм-клуба, обвинённого в домогательствах

«Чикаго Блэкхоукс» уволил главного тренера по физподготовке фарм-клуба «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги по итогам расследования после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает официальный сайт НХЛ.



Ди-Джей Джонс работал в «Рокфорд» 16-й сезон и 14-й в системе «Блэкхоукс» Он присоединился к «Рокфорду» в сезоне-2006/2007, когда команда играла в Объединённой хоккейной лиге (UHL).



«При новом руководстве мы чётко даём понимать, что нет ничего важнее безопасности и хорошего самочувствия игроков и сотрудников. Мы проводим политику нулевой терпимости любого нарушения стандартов, установленных в нашей организации. Мы проделали большую работу, создавая атмосферу, в которой наши сотрудники чувствовали бы себя в безопасности. Даже если это касается того, что происходило раньше.



Обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Ди-Джея Смита, главного тренера «Рокфорд Айсхогс» по физподготовке, которые произошли в 2014 году, поступили к нам 27 октября 2021 года. Мы стали действовать согласно протоколу, отстранили мистера Джонса, в течение пяти дней проводили детальное расследование случившегося и 3 ноября 2021 года уволили мистера Джонса», — говорится в заявлении клуба.