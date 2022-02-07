«Чикаго» в ноябре 2021 года уволил тренера фарм-клуба, обвинённого в домогательствах

«Чикаго Блэкхоукс» уволил главного тренера по физподготовке фарм-клуба «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги по итогам расследования после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает официальный сайт НХЛ.
Ди-Джей Джонс работал в «Рокфорд» 16-й сезон и 14-й в системе «Блэкхоукс» Он присоединился к «Рокфорду» в сезоне-2006/2007, когда команда играла в Объединённой хоккейной лиге (UHL).
«При новом руководстве мы чётко даём понимать, что нет ничего важнее безопасности и хорошего самочувствия игроков и сотрудников. Мы проводим политику нулевой терпимости любого нарушения стандартов, установленных в нашей организации. Мы проделали большую работу, создавая атмосферу, в которой наши сотрудники чувствовали бы себя в безопасности. Даже если это касается того, что происходило раньше.
Обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Ди-Джея Смита, главного тренера «Рокфорд Айсхогс» по физподготовке, которые произошли в 2014 году, поступили к нам 27 октября 2021 года. Мы стали действовать согласно протоколу, отстранили мистера Джонса, в течение пяти дней проводили детальное расследование случившегося и 3 ноября 2021 года уволили мистера Джонса», — говорится в заявлении клуба.
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