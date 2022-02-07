«Вегас» перевёл Мироманова в основной состав из АХЛ перед матчем с «Эдмонтоном»

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов переведён из фарм-клуба «Хендерсон Силвер Найтс» в основной состав, сообщает твиттер-аккаунт «рыцарей».
В текущем регулярном сезоне 24-летний россиянин провёл семь матчей в Национальной хоккейной лиге, отдав одну голевую передачу при показателе полезности «+1». В Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Хендерсон» он сыграл 30 матчей, набрав 25 (3+22) очков при общей полезности «+7».
Мироманов дебютировал в Национальной хоккейной лиге 23 октября 2021 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2).
«Вегас» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 46 матчей. В следующей встрече подопечные Питера Дебура сыграют в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» (9 февраля, 5:00 мск).
- 7 февраля 2022
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