«Некоторые предпочитают «Танец Феи Драже». Россия — на 1-м месте в рейтинге силы ИИХФ
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представил рейтинг силы национальных сборных, которые сыграют на мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России занимает первое место. «Некоторые люди предпочитают «Танец Феи Драже», — сообщается в описании к команде. Отметим, что это является отсылкой к танцу из балета «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.
Вторую строчку по индексу силы занимает Финляндия, третья — Канада. Также в пятёрку вошли Швеция и Чехия.
Напомним, первый матч в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх пройдёт в среду, 9 февраля. Сборная России сыграет с командой Швейцарии, начало — в 11:40 мск.
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