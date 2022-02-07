«Некоторые предпочитают «Танец Феи Драже». Россия — на 1-м месте в рейтинге силы ИИХФ

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представил рейтинг силы национальных сборных, которые сыграют на мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России занимает первое место. «Некоторые люди предпочитают «Танец Феи Драже», — сообщается в описании к команде. Отметим, что это является отсылкой к танцу из балета «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.



Вторую строчку по индексу силы занимает Финляндия, третья — Канада. Также в пятёрку вошли Швеция и Чехия.



Напомним, первый матч в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх пройдёт в среду, 9 февраля. Сборная России сыграет с командой Швейцарии, начало — в 11:40 мск.