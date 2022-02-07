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«Некоторые предпочитают «Танец Феи Драже». Россия — на 1-м месте в рейтинге силы ИИХФ

«Некоторые предпочитают «Танец Феи Драже». Россия — на 1-м месте в рейтинге силы ИИХФ
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) представил рейтинг силы национальных сборных, которые сыграют на мужском хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России занимает первое место. «Некоторые люди предпочитают «Танец Феи Драже», — сообщается в описании к команде. Отметим, что это является отсылкой к танцу из балета «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Вторую строчку по индексу силы занимает Финляндия, третья — Канада. Также в пятёрку вошли Швеция и Чехия.

Напомним, первый матч в рамках хоккейного турнира на Олимпийских играх пройдёт в среду, 9 февраля. Сборная России сыграет с командой Швейцарии, начало — в 11:40 мск.

Состав групп на ОИ-2022 (м)
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