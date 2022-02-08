Мэттьюс оформил дубль в матче с «Каролиной» и обогнал Овечкина в снайперской гонке

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт третий период, счёт равный – 2:2.
Во втором периоде первый гол хозяев забил Остон Мэттьюз. Для 24-летнего американца эта шайба стала 30-й в текущем сезоне НХЛ. На последней минуте второго периода Мэттьюс оформил дубль. Таким образом, Мэттьюс обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 29 заброшенных шайб в этом сезоне. Нападающий «Мэйпл Лифс» вышел на чистое третье место в снайперской гонке.
Лидирует в списке снайперов Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», забросивший 33 шайбы. На втором месте хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забивший 32 гола.
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