«Торонто» переиграл «Каролину» в овертайме

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В овертайме победу одержал «Торонто».
Единственный гол в первом периоде забил игрок гостей Нино Нидеррайтер. Во втором периоде счёт в матче сравнял Остон Мэттьюс из «Торонто». Через три минуты американец оформил дубль, забросив 31-ю шайбу в текущем сезоне.
Уже через восемь секунд после начала третьего периода второй гол «Каролины» забил Тони Деанджело. На 50-й минуте матча Дерек Степан вывел гостей вперёд, но спустя несколько минут хоккеист «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер сделал счёт 3:3 и перевёл игру в овертайм, где оформил дубль и принёс хозяевам победу.
В ещё одном сегодняшнем матче «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Девилз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр». Хозяева победили со счётом 4:1.
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