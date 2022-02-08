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«Торонто» переиграл «Каролину» в овертайме

«Торонто» переиграл «Каролину» в овертайме
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В овертайме победу одержал «Торонто».

Единственный гол в первом периоде забил игрок гостей Нино Нидеррайтер. Во втором периоде счёт в матче сравнял Остон Мэттьюс из «Торонто». Через три минуты американец оформил дубль, забросив 31-ю шайбу в текущем сезоне.

Уже через восемь секунд после начала третьего периода второй гол «Каролины» забил Тони Деанджело. На 50-й минуте матча Дерек Степан вывел гостей вперёд, но спустя несколько минут хоккеист «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер сделал счёт 3:3 и перевёл игру в овертайм, где оформил дубль и принёс хозяевам победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Коул, Нечас) – 13:08' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) – 36:16' (5x4)   2:1 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 39:37' (5x5)   2:2 Деанджело (Фаст, Славин) – 40:08' (5x5)   2:3 Степан (Деанджело, Лоренц) – 49:23' (5x5)   3:3 Марнер (Лильегрен) – 54:12' (5x5)   4:3 Марнер (Райлли, Уолл) – 62:51' (3x3)

В ещё одном сегодняшнем матче «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Джерси Девилз» на стадионе «Канадиен Тайр-центр». Хозяева победили со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Сиверсон) – 11:48' (5x4)   1:1 Пол (Браун, Форментон) – 16:51' (5x5)   2:1 Холден (Сэнфорд, Кастелиц) – 27:54' (5x5)   3:1 Годетт (Шабо, Тирни) – 28:03' (5x5)   4:1 Браун (Пол, Зуб) – 51:58' (5x5)
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