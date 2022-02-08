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Сестра Фила Кессела разбила клюшкой лицо рефери в матче женских сборных США и Канады на ОИ

Сестра Фила Кессела разбила клюшкой лицо рефери в матче женских сборных США и Канады на ОИ
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В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит матч группового этапа женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года между сборными Канады и США. На 15-й минуте второго периода счёт ничейный — 2:2.

Форвард сборной США по хоккею Аманда Кессел разбила клюшкой лицо рефери встречи Сианны Лифферс. Отметим, что хоккеистка является сестрой нападающего «Аризоны Койотс» Фила Кессела.

В текущей встрече у американок заброшенными шайбами отметились Дэни Камеранези и Алекс Карпентер, у команды Канады дубль сделала Брианна Дженнер.

Сегодня, 8 февраля, заключительный матч в рамках группового этапа Олимпиады сыграет сборная России. В 16:10 по московскому времени она встретится с Финляндией.

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