Сестра Фила Кессела разбила клюшкой лицо рефери в матче женских сборных США и Канады на ОИ
Поделиться
В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит матч группового этапа женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года между сборными Канады и США. На 15-й минуте второго периода счёт ничейный — 2:2.
Форвард сборной США по хоккею Аманда Кессел разбила клюшкой лицо рефери встречи Сианны Лифферс. Отметим, что хоккеистка является сестрой нападающего «Аризоны Койотс» Фила Кессела.
В текущей встрече у американок заброшенными шайбами отметились Дэни Камеранези и Алекс Карпентер, у команды Канады дубль сделала Брианна Дженнер.
Сегодня, 8 февраля, заключительный матч в рамках группового этапа Олимпиады сыграет сборная России. В 16:10 по московскому времени она встретится с Финляндией.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
08:57
-
08:40
-
08:25
-
07:23
-
07:11
-
05:50
-
05:11
-
05:00
-
04:16
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:43
-
23:11
-
22:41
-
22:02
-
21:38
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:28
-
20:12
-
19:39
-
19:13
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
17:42
-
17:06
-
16:47
-
16:33
-
16:24
-
15:56
-
15:30
-
14:04
-
14:00
-
13:44
Партнерский контент