Форвард «Торонто» Марнер — 3-й игрок НХЛ в XXI веке, забивающий в 8 матчах подряд

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». В овертайме победу одержали хозяева со счётом 4:3.
Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер сделал дубль в прошедшей встрече. Он продлил свою голевую серию игр до восьми матчей, в которых он забросил 10 шайб.
Марнер – третий игрок в XXI веке с подобной серией, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее в 8 матчах подряд забивали Майк Грин («Вашингтон Кэпиталз», сезон-2008/2009) и Коннор Браун («Оттава Сенаторз», 2020/2021).
Рекорд НХЛ установил игрок «Оттавы Сенаторз» Панч Бродбент, забивавший 16 матчей подряд в сезоне-1921/1922. Второе место занимают Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», 1992/1993) и Дэйв Ламли из («Эдмонтон Ойлерз», 1981/1982) – по 12 матчей.
На счету Марнера 34 проведённых встречи в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 16 шайб и отдал 24 голевые передачи.
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