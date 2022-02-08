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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме одержал победу над «Каролиной Харрикейнз». По дублю в составе «кленовых листьев» оформили форварды Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер. Россияне Илья Михеев и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Коул, Нечас) – 13:08' (5x5)   1:1 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) – 36:16' (5x4)   2:1 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 39:37' (5x5)   2:2 Деанджело (Фаст, Славин) – 40:08' (5x5)   2:3 Степан (Деанджело, Лоренц) – 49:23' (5x5)   3:3 Марнер (Лильегрен) – 54:12' (5x5)   4:3 Марнер (Райлли, Таварес) – 62:51' (3x3)

«Оттава Сенаторз» дома уверенно переиграла «Нью-Джерси Дэвилз». Российский защитник канадского клуба Артём Зуб стал автором голевой передачи, закончив игру с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Сиверсон) – 11:48' (5x4)   1:1 Пол (Браун, Форментон) – 16:51' (5x5)   2:1 Холден (Сэнфорд, Кастелиц) – 27:54' (5x5)   3:1 Годетт (Шабо, Тирни) – 28:03' (5x5)   4:1 Браун (Пол, Зуб) – 51:58' (5x5)

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 69 очков после 47 матчей. Вторая — «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 66 баллов за 46 встреч. Третью строчку занимает «Каролина Харрикейнз», на счету которой также 65 очков после 43 игр.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», заработавший за 44 матча 68 баллов. Следом идёт «Нэшвилл Предаторз», набравший 60 очков после 46 встреч. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», за 41 игру у неё 59 баллов.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
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