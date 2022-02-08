Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США

Женская сборная Канады одержала победу над командой США в заключительном матче в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года со счётом 4:2 (1:0, 3:2, 0:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей, а также буллит реализовала Мари-Филип Пулен. Шайбы американок забросили Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.



Таким образом, сборная Канады одержала четыре победы в четырёх играх и заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой, занявшей третью строчку в группе В. Американки, на счету которых три победы и одно поражение, стали вторыми и в 1/4 финала встретятся со второй сборной параллельной группы.