Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
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Женская сборная Канады одержала победу над командой США в заключительном матче в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года со счётом 4:2 (1:0, 3:2, 0:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей, а также буллит реализовала Мари-Филип Пулен. Шайбы американок забросили Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.
Таким образом, сборная Канады одержала четыре победы в четырёх играх и заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой, занявшей третью строчку в группе В. Американки, на счету которых три победы и одно поражение, стали вторыми и в 1/4 финала встретятся со второй сборной параллельной группы.
Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
08 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
США
Окончен
2 : 4
Канада
0:1 Дженнер (Филье, Пулен) – 14:10' (5x4) 1:1 Камеранези (Паннек, Барнс) – 29:17' (5x5) 2:1 Карпентер (Кессел, Келлер) – 31:34' (5x4) 2:2 Дженнер (Нурс) – 32:00' (5x5) 2:3 Ли Рэттрей (Сонье, Занди-Харт) – 34:25' (5x5) 2:4 Пулен – 37:25' (бул)
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