Судья матча между женскими сборными Канады и США получила сильное рассечение губы

Женская сборная Канады одержала победу над командой США в заключительном матче в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года со счётом 4:2. Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



Судья встречи Сианна Лифферс получила серьёзное рассечение губы после того, как форвард американской сборной Аманда Кессел случайно ударила её клюшкой по лицу. Арбитр получила первую помощь на льду, после покинув площадку.

Напомним, сборная Канады одержала четыре победы в четырёх играх и заняла первое место в группе А. В 1/4 канадки сыграют с командой, занявшей третью строчку в группе В. Американки, на счету которых три победы и одно поражение, стали вторыми и в четвертьфинале встретятся со второй сборной параллельной группы.



Сегодня, 8 февраля, заключительный матч в рамках группового этапа Олимпиады сыграет сборная России. В 16:10 по московскому времени она встретится с Финляндией.