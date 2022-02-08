Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ из США, забрасывающий 30+ шайб в первых шести сезонах в лиге

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». В овертайме победу одержали хозяева со счётом 4:3.



Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором двух заброшенных шайб, ставших для него 30-й и 31-й в сезоне. Он обогнал в гонке снайперов форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 29 заброшенных шайб в этом сезоне. Нападающий «Мэйпл Лифс» вышел на чистое третье место в снайперской гонке, уступая лишь Крису Крайдеру («Нью-Йорк Рейнджерс», 33 шайбы) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 32).



Мэттьюс стал первым игроком из США в истории лиги с 30 и более голами в каждом из первых своих шести сезонов в НХЛ. Всего таких игроков в истории лиги — 13, причём форвард «Торонто» — первый американец в списке.



Также это восьмой случай в истории в возрасте 25 лет или моложе. Ранее это удавалось Дэйлу Хаверчаку (7 сезонов), Уэйну Гретцки (7), Яромиру Ягру (6), Петеру Штястны (6), Марио Лемье (6), Стиву Айзерману (6) и Брайану Троттье (6).



В текущем сезоне 24-летний форвард провёл 40 матчей, набрав 53 (31+22) очка при общей полезности "+9".