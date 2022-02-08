Сборная Финляндии по хоккею объявила имя капитана команды на Олимпийских играх

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Валттери Фильппула стал капитаном команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Как сообщает Leijonat, альтернативными капитанами станут Марко Анттила и Леонид Комаров, а также защитник Атте Охтамаа. Отметим, что Фильппула также был знаменосцем национальной финской команды на церемонии открытия Олимпийских игр, которая состоялась 4 февраля.



Мужской хоккейный турнир стартует завтра, 9 февраля. В стартовом матче сборная России встретится с командой Швейцарии, стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени. Финляндия сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. В первом матче подопечные Юкки Ялонена встретятся со Словакией (10 февраля, 11:40 мск).