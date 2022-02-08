Защитник «Автомобилиста» Гареев расторг контракт с клубом по собственной инициативе
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27-летний защитник «Автомобилиста» Станислав Гареев расторг соглашение с клубом по собственной инициативе.
Как сообщает официальный сайт екатеринбуржцев, права на Гареева в Континентальной хоккейной лиге сохраняются за ними.
В текущем регулярном чемпионате 27-летний защитник провёл за клуб шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-3». Также на его счету 22 матча за «Горняк-УГМК» в Высшей хоккейной лиге.
Напомним, «Автомобилист» не сыграет в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, клуб не попал в восьмёрку сильнейших на Востоке после пересчёта процента набранных очков, заняв девятую строчку. Встречи первого раунда Кубка Гагарина начинаются 1 марта.
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