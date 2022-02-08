Экс-голкипер клуба МХЛ «Русские Витязи» трагически погиб в возрасте 21 года
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Бывший вратарь клуба Молодёжной хоккейной лиги «Русские Витязи» Владислав Зайцев погиб в Ярославле, подтвердило «РИА Новости Спорт» информацию в Ярославском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что 21-летний голкипер выпал из окна 17-го этажа дома на Волгоградской улице в Ярославле. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели голкипера. Одна из основных версий – самоубийство.
Зайцев — воспитанник ярославского «Локомотива». В сезоне-2019/2020 он выступал за чеховский клуб «Русские Витязи». На его счету пять матчей в Молодёжной хоккейной лиге. В течение следующих двух лет Зайцев не выступал ни за один клуб в хоккейных лигах. 25 января Владиславу исполнился 21 год.
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