Крикунов: не верю, что у Кузьменко могли быть проблемы с дисциплиной

Бывший главный тренер сборной России и наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов высказал своё мнение относительно ситуации с форвардом Андреем Кузьменко.



«Прочитал, что у Кузьменко в сборной были какие-то проблемы с дисциплиной, жалобы, и именно из-за этого его якобы исключили из команды. До этого говорили, что он плохо играет без шайбы. Ищут какую-то причину, за что зацепиться. Не могу во всё это поверить: знаю, что у Андрея никогда не было сложностей с отношением к тренировкам. Тем более речь идёт о сборной, об Олимпиаде, а в национальной команде Кузьменко всегда выкладывался по максимуму, даже если находился не в идеальной форме и в клубе дела не шли.



Да и о каком валянии дурака может идти речь, если хоккеист выходит на двусторонние матчи и в двух играх забивает пять голов? В любом случае такие вбросы – плохой сигнал. Любые подобные моменты, даже если представить, что они были, должны оставаться и решаться внутри команды, а не попадать в прессу. Сейчас же атмосфера вокруг сборной явно нездоровая: в команду по странным причинам не берут одного из сильнейших игроков, пытаются объяснить это решение то травмами, то дисциплиной, но главное – команда лишается человека, который, как говорится, мог делать разницу и наверняка стал бы одним из лидеров», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.