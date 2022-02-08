Форвард «Вегаса» Айкел провёл первую тренировку без ограничений после операции

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур сообщил, что нападающий клуба Джек Айкел 7 февраля провёл первую тренировку без ограничений.
«Он провёл вне игры много месяцев. Сейчас наш план — возвращать игровые навыки шаг за шагом. С каждым занятием делать чуть больше, чем раньше, и надеяться, что не будет ухудшений. Но при общении с Джеком сразу видно, насколько он взволнован и рад», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Напомним, Айкел 12 ноября 2021 года перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска. В нынешнем сезоне хоккеист ещё не играл.
Ранее у Айкела были разногласия со своим бывшим клубом — «Баффало Сэйбрз» — по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». «Клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
- 8 февраля 2022
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