Гимаев-мл.: не стал бы называть сборную России по хоккею главным фаворитом ОИ-2022

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о фаворитах предстоящего мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Совсем скоро стартует мужской хоккейный турнир. Россию на нём представит хорошая команда, которая настроена победить. Но хочу заметить, что конкуренция в этом году будет очень серьёзная. Я бы не стал называть российскую сборную главным и однозначным фаворитом Игр, как это было, например, в Пхёнчхане. Например, нынешняя команда Финляндии ничем не уступает нашей сборной, а в каких-то аспектах даже и превосходит её.
На грядущем турнире «выстрелить» могут многие. Многие команды собрали хорошие составы. Та же Швейцария, с которой российской сборной предстоит сыграть в первом матче турнира, вполне может нас удивить. У них крепкая команда, практически в этом же составе выступавшая на чемпионате мира в Риге, а тогда все звенья швейцарцев показывали качественную игру. Нельзя сбрасывать со счетов и сборную Германии, у которой тоже многие игроки уже участвовали в важных турнирах. Мы помним финал прошлой Олимпиады, мы помним, что Германия вышла в полуфинал чемпионата мира в 2021 году, что не удалось нашей команде.
И, конечно, никогда не стоит забывать про Канаду. Нынешний состав сборной Канады, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем тот, который играл на Олимпиаде-2018», — написал Гимаев-младший в колонке на официальном сайте КХЛ.
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