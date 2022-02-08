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Женская сборная Японии по хоккею обыграла Чехию и заняла 1-е место в группе В на ОИ-2022

Женская сборная Японии по хоккею обыграла Чехию и заняла 1-е место в группе В на ОИ-2022
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Женская сборная Японии по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Харука Токо (дубль), а в серии буллитов точный бросок нанесла Ханаэ Кубо. У Чехии отметились Дениса Кршижова и Натали Млинкова.

Сборная Японии заняла первое место в турнирной таблице группы В, Чехия стала второй. Таким образом, японские хоккеистки в четвертьфинале сыграют с командой, которая займёт третье место в группе А. Вероятно, ей может стать сборная России, которая сыграет во встрече с Финляндией сегодня, 8 февраля. Начало — в 16:10 мск.

Сборная Чехии заняла второе место в группе В и в 1/4 финала встретится с командой, которая станет второй в группе А.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
08 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Б
Чехия
1:0 Токо (Сига, Токо) – 04:00' (5x4)   1:1 Кршижова (Ванишова) – 26:09' (5x5)   2:1 Токо (Токо, Кубо) – 40:23' (5x4)   2:2 Млинкова – 45:53' (5x5)   3:2 Кубо – 65:00' (ПБ)
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