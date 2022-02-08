Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею перед первым матчем на ОИ-2022

В эти минуты мужская сборная России по хоккею вышла на тренировку на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Игроки занимаются в следующих сочетаниях:
Вратари: Федотов, Самонов;
Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семёнов — Грицюк;
Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Зелёные: Шарипзянов — Войнов, Ткачёв — Андронов — Чибисов — Каюмов.
На тренировке отсутствует форвард Сергей Плотников, находящийся в основной заявке национальной сборной. Он принял участие в утреннем занятии с Дмитрием Шугаевым, Тимуром Биляловым и Артёмом Анисимовым.
Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проведут завтра, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
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