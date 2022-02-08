Сборная России внесла 25 хоккеистов в заявку на ОИ. Плотников — в списке, Анисимов — нет

Сборная России по хоккею внесла 25 игроков в заявку на Олимпийские игры в Пекине, сообщает официальный сайт ИИХФ.



В список вошли 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.



Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).



Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачёв, Станислав Галиев (оба – «Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачёв («Трактор»).



В список запасных вошли: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), нападающие Кирилл Марченко (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев») и Артём Анисимов («Локомотив»).

Завтра, 9 февраля, сборная России в стартовом матче на Олимпиаде сыграет с командой Швейцарии (начало — в 11:40 мск).